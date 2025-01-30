Госсекретарь США встретился с главой МИД Канады: говорили об Украине, проблеме границ и Китае

Госсекретарь США Марко Рубио накануне встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли в Вашингтоне.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа, а также Жоли в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Как отметили в американском внешнеполитическом ведомстве, на встрече речь шла о возможностях сотрудничества США и Канады в решении общих глобальных проблем, таких как охрана границ и энергетическая безопасность.

"Рубио поблагодарил Канаду за противодействие принудительной и несправедливой экономической практике Китая. Они также подтвердили сотрудничество с целью повышения безопасности и процветания обеих стран", – говорится в заявлении Госдепа.

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Жоли в свою очередь рассказала, что на встрече с Рубио также шла речь о сотрудничестве в решении ключевых геополитических вопросов, таких как кризис на Ближнем Востоке, война в Украине и ситуация на Гаити.

Напомним, 29 января СМИ сообщили, что министр иностранных дел Андрей Сибига примет участие в расширенном заседании глав МИД европейских стран и нового государственного секретаря США Марко Рубио в феврале.

Стоит отметить, что во время телефонного разговора Рубио с главой дипломатии ЕС Каей Каллас речь шла о необходимости дальше давить на Россию для достижения мира в Украине.