Власти Бельгии попросили жителей не есть рождественские елки

Федеральное агентство по вопросам продовольствия Бельгии (FASFC) во вторник, 7 января, выступило с предостережением против употребления в пищу рождественских елок после того, как город Гент порекомендовал людям сделать это, чтобы сократить количество отходов.

Об этом пишет Politico со ссылкой на заявление пресс-секретаря FASFC, передает "Европейская правда".

Как акцентировала пресс-секретарь FASFC Элен Бонте – "рождественские елки не должны попадать в пищевую цепь".

По данным агентства, большинство декоративных елок интенсивно обрабатываются пестицидами и другими химикатами для сохранения их внешнего вида и защиты от вредителей, что делает их опасными для употребления в пищу.

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"Чтобы избежать проблем с появлением тли, елки часто интенсивно обрабатывают. Только по этой причине FASFC не может согласиться с такими инициативами", – отметила она.

Предупреждение появилось после того, как в прошлый четверг местный совет города Гент начал кампанию по продвижению нескольких способов переработки рождественских елок после праздничного сезона.

Одно из предложений включало приготовление супа из хвои, вдохновленного традиционным скандинавским рецептом.

"Ваша елка съедобна, если она не из типа тисовых, и ее не обработали огнеупорным спреем", – написали в Ghent Climate City.

Однако, по мнению FASFC, это опасная практика, поскольку потребителям нелегко определить, были ли елки обработаны огнезащитными средствами.

"Потребление растения вида "тис" может иметь серьезные, даже смертельные последствия", – предупредила Бонте.

Бонте также объяснила, что существует разница между коммерчески выращенными рождественскими елками и естественно выращенными соснами, которые традиционно используются в некоторых скандинавских рецептах.

"Хвоя сосен из нетронутой природы в северных странах полностью отличается от хвои деревьев, выращенных для Рождества", – подытожила она.

Недавно суд ЕС постановил, что веганские сосиски и бургеры имеют такое же право на свои названия, как и их мясные аналоги.

Также информировали, что Европейская комиссия дала Турции и Германии полгода на то, чтобы решить спор, чей денер-кебаб имеет право иметь это название.