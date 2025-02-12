Глава Пентагона рассказал, как Трамп собирается посадить РФ за стол переговоров

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что снижение цен на энергоносители в сочетании с эффективным применением энергетических санкций поможет посадить Россию за стол переговоров для урегулирования войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своей речи на заседании формата "Рамштайн" в Брюсселе в среду.

Хегсет отметил, что для того, чтобы способствовать эффективной дипломатии и снизить цены на энергоносители, которые финансируют российскую военную машину, президент США Дональд Трамп разблокирует американскую добычу энергоносителей. Он призвал другие страны сделать то же самое.

"Снижение цен на энергоносители в сочетании с более эффективным применением энергетических санкций поможет заставить Россию сесть за стол переговоров", – сказал Хегсет.

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На "Рамштайн" 12 февраля министр обороны США Пит Хегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью.

Он также заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

Хегсет также заявил, что европейские страны должны брать пример с Польши в расходах на оборону.