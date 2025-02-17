Трамп: Зеленский также будет вовлечен в мирные переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент также будет вовлечен в мирные переговоры по урегулированию развязанной РФ войны.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит телеканал Fox News.

Трамп сказал, что сейчас он "пытается добиться мира с Россией, Украиной".

"И мы очень усердно работаем над этим. Это война, которая никогда не должна была начаться", – добавил он.

На вопрос, ожидается ли участие в переговорах Владимира Зеленского, Трамп ответил утвердительно.

"Он будет участвовать, да", – отметил американский президент.

Как сообщалось, высокопоставленные чиновники из США и России встретятся на этой неделе в Саудовской Аравии, чтобы проложить путь к потенциальному саммиту Дональда Трампа и Владимира Путина до конца месяца.

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил 16 февраля, что встреч с россиянами не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о встрече в Саудовской Аравии, и выразил обеспокоенность тем, что план встречи был разработан вне контроля Киева.