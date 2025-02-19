Каллас назвала санкции против РФ козырем, от которого не следует отказываться

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас считает, что санкции – козырь против России, а значит Европейский Союз не должен от них отказываться.

Об этом она сказала в интервью Euractiv, пишет "Европейская правда".

У Каллас спросили, что будет делать ЕС, если США отменят санкции против России.

"Глупо отказываться от сильной карты, которую мы имеем на руках. Почему россияне хотят отмены санкций? Потому что они причинили им боль и они хотят вернуться к привычному бизнесу. Это сильная карта, которую мы имеем в руках, и мы не должны ее отдавать", – считает она.

Каллас отметила, что ЕС не стоит недооценивать собственную силу, ведь можно проследить, что экономика РФ сейчас в "очень плохом состоянии".

"Их (российский. – Ред.) национальный фонд почти полностью исчерпан, а процентная ставка в национальном банке превышает 20%, что, кстати, хуже, чем на Гаити. Они не могут привлечь капитал извне из-за (западных) санкций. Они не получают таких доходов от нефти и газа, как раньше, и их рынок труда находится в очень плохом состоянии", – пояснила топ-дипломат ЕС.

Каллас добавила, что Россия хочет, чтобы в мире поверили, что она самая сильная, однако это не так.

"Мы не должны попадать в эту ловушку", – подытожила она.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

В тот же день глава Госдепа Марко Рубио заявил, что все стороны должны быть согласны с условиями мирного урегулирования между РФ и Украиной, намекнув на роль ЕС, необходимую для снятия санкций с России.

Позже агентство Bloomberg со ссылкой на слова информированных собеседников написало, что Рубио заверил европейских союзников, что США сохранят санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении российско-украинской войны.