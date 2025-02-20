В США допустили коррекцию санкций против России на фоне переговоров с Москвой

Министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что ослабление санкций против России может быть предметом переговоров по войне в Украине, заявив, что Соединенные Штаты готовы либо усилить, либо ослабить санкции в зависимости от готовности России к переговорам.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает "Европейская правда".

"Это было бы очень хорошей характеристикой", – сказал он в ответ на вопрос о потенциале для корректировки санкций в любом направлении.

"Президент настроен на то, чтобы закончить этот конфликт очень быстро", – добавил министр.

Бессент сказал, что некоторые недавние высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп дезинформирован о войне, были "неуместными".

Министр отметил, что Зеленский якобы заверил его накануне Мюнхенской конференции по безопасности, что Украина подпишет соглашение о передаче прав на украинские полезные ископаемые на сумму 500 миллиардов долларов, но до сих пор не подписал его. Это соглашение заложило бы основу для "элегантного" плана Трампа по прекращению войны, отметил министр.

"Последовательность того, что должно было произойти, была такой: приблизить украинцев к США через экономические связи, убедить американский народ, американскую общественность, привлечь их на свою сторону. А потом сказать россиянам: "Садитесь за стол переговоров с очень четким посланием, что если нам будет нужно, мы усилим санкции", – сказал Бессент.

"США, имея больший экономический интерес в Украине, обеспечивают щит безопасности", – сказал Бессент.

После переговоров РФ и США в Саудовской Аравии глава Госдепа Марко Рубио заявил, что все стороны должны быть согласны с условиями мирного урегулирования между РФ и Украиной, намекнув на роль ЕС, необходимую для снятия санкций с России.

Позже агентство Bloomberg со ссылкой на слова информированных собеседников написало, что Рубио заверил европейских союзников, что США сохранят санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении российско-украинской войны.