Беннон на съезде трампистов использовал жест, похожий на нацистское приветствие

Американский бизнесмен и медийщик, в прошлом советник Трампа Стив Бэннон на съезде консерваторов использовал жест, похожий на нацистское приветствие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

В сети получает огласку видеофрагмент выступления Бэннона на конференции консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC), проходящей в эти дни в Мэриленде.

Бэннон, который во время первого срока Трампа около полугода был политическим стратегом в команде Белого дома и старшим советником президента, в своем выступлении призвал сделать возможным третий срок Дональда Трампа и сказал, что такие лидеры появляются "дважды в истории".

Бэннон использовал жест после эмоциональных слов с призывом "сражаться".

Steve Bannon does a NAZI salute at the end of his CPAC speech. Someone try and convince me that he didn’t. pic.twitter.com/A2yo4djJzU