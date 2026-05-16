Трамп заявил о ликвидации самого активного террориста в мире

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу, что американские и нигерийские военные прошлой ночью ликвидировали Абу-Билала аль-Минуки, заместителя командира террористической организации ИГИЛ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Этой ночью, по моему приказу, отважные американские войска и Вооруженные силы Нигерии безупречно выполнили тщательно спланированную и чрезвычайно сложную операцию по ликвидации самого активного террориста мира на поле боя", – написал Трамп.

Он добавил, что речь идет об Абу-Билале аль-Минуки, втором по рангу лидере ИГИЛ в мире.

"(Он) думал, что сможет спрятаться в Африке, но он и не подозревал, что у нас были источники, которые держали нас в курсе его действий. Он больше не будет терроризировать народ Африки или помогать планировать операции против американцев. С его ликвидацией глобальная деятельность ИГИЛ значительно ослаблена", – добавил президент США.

Напомним, в декабре Дональд Трамп сообщал об ударах Соединенных Штатов по боевикам "Исламского государства" на северо-западе Нигерии.

Комментируя эти удары, глава Пентагона Пит Хэгсет сказал, что "впереди еще многое".