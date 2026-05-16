В МИД рассказали, как возникла идея о создании спецтрибунала для Путина

Идея о создании спецтрибунала для Владимира Путина за преступление агрессии против Украины появилась в первые дни после его полномасштабного вторжения и была публично выдвинута британским юристом Филиппом Сендсом.

Об этом в колонке для "Европейской правды" написал пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.

По словам Тихого, Филип Сендс, известный британский юрист-международник, первым предложил создать специальный трибунал. Это произошло 28 февраля 2022 года в его статье для Financial Times.

В своих воспоминаниях Сендс отмечает, что эта статья в Financial Times, похоже, задела за живое, ведь через несколько дней он получил сотни сообщений, среди которых два заслуживали особого внимания.

"Это должно произойти", – отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Чем я могу помочь?" – спросил бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун", – приводит Сендс текст этих двух сообщений во вступительной статье к книге "Words of Defiance".

Позже лондонский аналитический центр в сфере внешней политики Chatham House созвал встречу по поводу идеи создания специального трибунала, которая собрала более тысячи участников со всего мира в Zoom.

По словам Сендса, Дмитрий Кулеба начал активно действовать, взаимодействуя с коллегами и заручаясь поддержкой президента Владимира Зеленского и украинского правительства. В течение месяца Гордон Браун организовал серию Zoom-встреч с бывшими главами государств и правительств десятков стран Европы и мира, которые, в свою очередь, убедили премьер-министров и президентов многих стран поддержать эту идею.

"Так возникла неформальная коалиция, в которую вошли юридические советники из стран Балтии, Польши и Нидерландов. Украина создала собственную неформальную консультативную группу, работать в которой выпала честь и мне, вместе с учеными и другими юристами из Австралии, Великобритании, Германии и Соединенных Штатов, которые разрабатывали проекты юридических текстов", – вспоминает Сендс.

Георгий Тихий рассказал, что первое поручение относительно спецтрибунала тогдашний глава МИД Дмитрий Кулеба дал ему 4 марта 2022 года.

В пятницу, 15 мая, на заседании Комитета министров Совета Европы было одобрено ключевое решение в процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России.

В Офисе президента Украины ожидают начала работы спецтрибунала уже в следующем году.

Глава МИД Андрей Сибига заявил в Кишиневе, что этот трибунал поможет правителю России осуществить то, чего он всегда хотел, – войти в историю.