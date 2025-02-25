Польша об открытии кластера 6 в переговорах с Украиной: это будет жесткая дискуссия

При председательстве Польши в Европейском Союзе в переговорах с Украиной о вступлении в ЕС точно будет открыт кластер 1 ("Основы"), но по кластеру 6 ("Международные отношения") у государств-членов ЕС нет единодушия.

Об этом заявил министр Польши по делам Европейского Союза Адам Шлапка перед началом заседания Совета ЕС по общим делам в Брюсселе 25 февраля, передает корреспондент "Европейской правды".

Польский министр подчеркнул, что кластер 1 точно будет открыт под председательством Польши, но кластер 6 может вызвать жесткие дискуссии среди государств Европейского Союза.

"Как председательствующее в ЕС государство, мы полны решимости поддерживать Украину. И мы полны решимости двигаться вперед в процессе расширения ЕС. Поэтому то, что мы собираемся сделать во время польского председательства, – это открыть первый кластер", – сказал Шлапка.

Он добавил, что открытие следующих кластеров может быть проблемным.

"Мы также готовы открыть следующий шестой кластер. Но это будет очень жесткая и сложная дискуссия, потому что среди стран-членов нет единодушия. Но мы полны решимости двигаться вперед в этом процессе", – отметил Адам Шлапка.

Министр отказался давать прогноз относительно возможной даты вступления Украины в ЕС.

Стоит заметить, что 24 февраля еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в Киеве заявила, что Еврокомиссия надеется на открытие трех кластеров переговоров Украины с ЕС до завершения польского председательства в июне.

Подробнее о ходе переговоров читайте в статье "Смягчить военное положение, измениться до 2027 года: что требует ЕС от Украины на пути к членству".