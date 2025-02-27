СМИ: Турция открыта к отправке военного контингента в Украину

Турция в разговорах с представителями Украины и России указала на открытость к идее размещения своих военных на украинской территории как части "миротворческих сил".

Об этом стало известно агентству Bloomberg, передает "Европейская правда".

По данным источников Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил возможную отправку войск в Украину с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Собеседники агентства утверждают, что Турция не будет участвовать ни в одной "миротворческой миссии", если не будет вовлечена во все консультации и подготовку по ее формированию.

Россия, которая публично выступает против размещения в Украине войск НАТО, не дала Турции конкретного ответа относительно этой идеи, сказал источник Bloomberg.

Он добавил, что в переговорах между Анкарой и Москвой этот вопрос не рассматривается как первоочередной.

В последние недели европейские государства активизировали переговоры по размещению западного контингента в Украине для контроля за вероятным будущим "прекращением огня".

По данным СМИ, Великобритания и Франция подготовили план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине.

США тем временем выразили поддержку европейской миссии, но отказались принимать в ней непосредственное участие.