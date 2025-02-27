Трамп назвал причину "несколько напряженных" отношений с Зеленским

Президент США Дональд Трамп считает, что его отношения с украинским визави Владимиром Зеленским являются "очень хорошими", но признал, что они были "несколько напряженными".

Об этом он сказал во время встречи с британским премьер-министром Киром Стармером 27 февраля, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что ожидает "хорошего разговора" с Зеленским, когда они встретятся в пятницу, 28 февраля, для подписания соглашения о разработке украинских полезных ископаемых.

"Мы хотим работать с ним (Зеленским. – Ред.), и мы будем работать с ним. И я думаю, что у нас с президентом на самом деле очень хорошие отношения", – сказал американский президент.

"Возможно, они были несколько напряженными, потому что мы хотели иметь немного того, что имеют европейские страны. Знаете, они получают свои деньги обратно, давая деньги. Мы не получаем деньги обратно", – добавил он.

Отметим, после этого Стармер уточнил, что Европа не получает обратно все деньги, которые предоставляет на помощь Украине.

Ранее Дональд Трамп также заявил, что не верит в то, что российский диктатор Владимир Путин нарушит "мирное соглашение", которое может быть заключено для завершения войны в Украине.

Американский президент также выразил удивление, что называл Зеленского "диктатором".