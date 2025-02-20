Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не поддержит продление санкций против российских и белорусских граждан на заседании Совета ЕС 24 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в Вашингтоне, его цитирует в X (Twitter) представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

По его словам, Венгрия не поддержит расширение санкций ЕС против российских и белорусских граждан, "поскольку необходимо дать время для мирных переговоров между США и Россией".

Сийярто раскритиковал Брюссель за поспешные решения, которые препятствуют мирным усилиям, и за нарушение собственных обязательств по энергетической безопасности перед Венгрией.

"Мы не согласимся на продление санкций в понедельник – у нас есть время до 10 марта", – сказал он. Речь идет о санкциях, срок действия которых истекает 15 марта, а решение об их продлении должно быть принято до 10 марта.

Сийярто также отметил, что Европейская комиссия не сдержала своего обещания включить Венгрию в переговоры о возобновлении транзита украинского газа, пригласив взамен только Словакию и Украину. "Они уже нарушили одну из четырех гарантий", – сказал он.

Как сообщалось, Европейский Союз в очередной раз попытался ввести санкции против главы Русской православной церкви, патриарха Кирилла, но Венгрия заблокировала этот шаг, заявил глава МИД Петер Сийярто.

Как известно, послы Европейского Союза в среду, 19 февраля, согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины – поскольку такие решения принимаются в ЕС консенсусом, то Венгрия тоже должна была дать на него свое согласие. 16-ый пакет санкций еще должны одобрить главы МИД ЕС 24 февраля.