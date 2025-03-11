Рубио говорит, что США пока не обсуждали с ЕС ослабление санкций против России

Госсекретарь США Марко Рубио уверяет, что американская сторона не обсуждала с ЕС возможное ослабление санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Рубио приводит пресс-служба Госдепа США.

На вопрос, обсуждалось ли с ЕС ослабление ограничений, введенных против РФ в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину, госсекретарь ответил: "Мы еще не дошли до этой стадии".

"Очевидно, что у европейцев есть свой собственный набор санкций, и они сами должны принять решение о том, на что они готовы пойти", – отметил он.

По словам Рубио, в окончательном урегулировании войны РФ против Украины должны будут участвовать европейцы "из-за их санкций, которые они ввели".

На прошлой неделе агентство Reuters также писало, что США разрабатывают план потенциального ослабления санкций против России на фоне усилий Дональда Трампа перезагрузить отношения с Москвой и остановить войну в Украине.

В то же время от Трампа прозвучала и угроза " широкомасштабными санкциями " против России из-за того, что Кремль продолжает войну.