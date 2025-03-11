В Европарламенте прошли дебаты по обороноспособности ЕС и поддержке Украины

В Европейском парламенте во вторник прошли дебаты относительно безопасности и усиления обороноспособности ЕС, а также поддержки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказали в пресс-службе Европарламента.

Дебаты по оборонным вопросам прошли в зале Европарламента 11 марта при участии руководства ЕС.

Президент Евросовета Антониу Кошта отметил, что сейчас Европа проходит "решающий момент" истории и поэтому ЕС инициирует амбициозные решения для усиления своей обороноспособности. Он также отметил, что безопасность Украины является неотъемлемой составляющей европейской безопасности.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мир "больше не получится воспринимать как данность", пришло время избавляться от иллюзий и брать на себя ответственность за свою безопасность, после чего говорила о внесенном ЕК плане инвестиций в усиление обороноспособности.

"Мы того размера, чтобы быть способными сдержать любую враждебную страну, у нас есть для этого экономическая сила и, наконец, есть и политическая воля", – отметила фон дер Ляйен.

Большинство лидеров политических групп Европарламента выразили поддержку планам усиления ЕС и дальнейшей поддержки Украины.

Часть выступающих евродепутатов подчеркивали, что Европе важно усиливать конкурентоспособность, двигаться к "стратегической автономии" и, в частности, обеспечить себе независимый доступ к критически важному сырью и энергоресурсам. Прозвучала и критика в адрес новой администрации Белого дома за изменение курса в отношении Украины и призывы к ЕС усилить дипломатические усилия для поддержки Киева, в дополнение к военной помощи.

В то же время некоторые депутаты отмечали, что смещение внимания на вопросы безопасности не должно происходить за счет социальной политики, научных исследований и мер противодействия изменениям климата.

Напомним, саммит лидеров ЕС поддержал идею фон дер Ляйен относительно масштабных оборонных инвестиций.

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