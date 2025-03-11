В Совете Европы требуют от России прекратить репрессии в оккупированном Крыму

Комитет министров Совета Европы напомнил о продолжающихся нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму и призвал прекратить эти действия.

Как сообщили "Европейской правде" в пресс-службе Совета Европы, об этом говорится в решении Комитета по межгосударственному делу "Украина против России" в отношении Крыма, принятом на последнем ежеквартальном заседании по надзору за выполнением решений ЕСПЧ.

Комитет министров Совета Европы призвал РФ возобновить применение в Крыму украинского законодательства, прекратить практики, являющиеся нарушением Европейской конвенции по правам человека, и освободить всех крымских политзаключенных.

Комитет министров осудил такие нарушения Россией Конвенции и международного гуманитарного права, как жестокое обращение и пытки, произвольные задержания, содержание под стражей без связи с внешним миром, насильственные исчезновения. Москву призывают прекратить эти действия, обеспечить для заключенных доступ к независимой правовой помощи и медицинской помощи, разрешить общение с семьями.

Россию призывают разрешить независимым международным органам контролировать состояние здоровья и условия содержания заключенных, а также подавать список задержанных лиц, чтобы Комитет мог контролировать прогресс их освобождения.

РФ призывают прекратить практику перемещения заключенных в Крыму на территорию Российской Федерации и вернуть на полуостров тех, кого уже вывезли в Россию.

Комитет министров призвал Россию прекратить дискриминацию и преследование крымских татар, обеспечить право на образование в Крыму на крымскотатарском и украинском языках, прекратить преследование украиноязычных детей и учителей, отменить незаконное ограничение свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной, прекратить и отменить экспроприацию собственности, обеспечить юридическую возможность и надлежащие условия для выхода из российского гражданства.

"Комитет министров предложил органам власти 46 государств-членов Совета Европы изучить все возможности обеспечения выполнения этого решения с целью обеспечить ответственность за серьезные нарушения международного права", – говорится в заявлении.

В КМСЕ напомнили, что Россия и дальше обязана выполнять решение ЕСПЧ, несмотря на ее исключение из Совета Европы.

Напомним, президент ЕСПЧ говорил, что рассмотрение межгосударственных дел против России является для суда приоритетом. Таких сейчас пять – четыре "украинских" и одно "грузинское".

В упомянутом деле "Украина против России (относительно Крыма)" уже вынесено решение по существу.