Эстония открыто призывает лишить Венгрию права голоса в ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призвал приостановить право голоса Венгрии в Совете Европейского Союза за систематические действия против общих интересов Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Тсахкна комментировал продление действия санкционного списка ЕС на шесть месяцев, которое затянулось из-за требований Венгрии – и для которого пришлось исключить из списка трех российских олигархов.

"По политическим причинам Венгрия поставила продление санкций в зависимость от исключения из санкционного списка российских бизнесменов Вячеслава Кантора, Михаила Дегтярева и Гульбахор Исмаиловой", – подчеркнул он.

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что оснований для снятия и ослабления санкций против России нет, поскольку она не отказалась от своей цели захватить Украину и изменить европейскую архитектуру безопасности.

"Венгрия систематически работает против общих интересов безопасности Европы, и поэтому мы должны быстро сделать конкретные шаги и двигаться дальше по процедуре статьи 7, то есть приостановление права голоса Венгрии", – добавил Тсахкна.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, если имеет место серьезное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.

По данным Financial Times, нежелание Будапешта продлить ряд санкций ЕС против России в последние дни привело к активизации обсуждений среди государств-членов потребности того, чтобы лишить Венгрию права голоса в принятии ключевых решений.

Источники издания предполагают, что в случае, если Венгрия попытается блокировать продление другого блока санкций против России в июле 2025 года, "решимость государств ЕС принять меры против Будапешта может достичь апогея".

Детали применения статьи 7 читайте в архивной статье "ЕвроПравды" Наказание для Венгрии.