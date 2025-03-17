СМИ: США выходят из группы, расследующей ответственность РФ за вторжение в Украину

США выходят из многонациональной группы, созданной для расследования действий лидеров, ответственных за полномасштабное вторжение России в Украину, включая главу Кремля Владимира Путина.

Об этом европейских чиновников проинформировало Министерство юстиции США, пишет The New York Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией, передает "Европейская правда".

Речь идет о Международном центре по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA), который был создан с целью привлечения руководства России, а также ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за категорию преступлений, определяемых международным правом и договорами как агрессия, которая нарушает суверенитет другой страны и не начата в целях самообороны.

Администрация бывшего американского президента Джо Байдена присоединилась к ICPA в 2023 году. США были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с группой.

По словам собеседников газеты, ожидается, что решение будет объявлено в понедельник, 17 марта, в электронном письме, которое будет отправлено сотрудникам и членам материнской организации группы – Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия.

Кроме этого, как пишет газета, администрация Трампа также сокращает работу Группы по расследованию военных преступлений, созданной в 2022 году тогдашним генеральным прокурором Мерриком Гарландом и укомплектованной опытными прокурорами, которая была призвана координировать расследование военных преступлений.

Эта группа должна была координировать усилия Министерства юстиции США по привлечению к ответственности россиян, виновных в зверствах, совершенных после полномасштабного вторжения в Украину.

В ноябре 2023 года администрация Байдена предоставила $1 млн на поддержку деятельности Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины.

В декабре того же года Министерство юстиции США объявило обвинения четырем российским солдатам за военные преступления против американца, который жил в Украине во время полномасштабного вторжения России, что стало первым подобным случаем.