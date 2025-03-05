Премьер Британии настаивает на гарантиях безопасности в соглашении о прекращении войны

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер настаивает, что любое мирное соглашение в войне РФ против Украины должно содержать гарантии безопасности на случай повторного нападения путинской России.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов парламента, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Стармер настаивал на необходимости обеспечения "длительного мира" в Украине.

"Весь смысл обеспечения длительного мира – и того, чтобы любое соглашение, если оно будет заключено, было защищено, – заключается в том, чтобы избежать конфликта, обеспечить, чтобы у нас действительно был мир", – сказал он.

"Путь к миру – это обеспечение гарантий для любого соглашения, потому что самый большой риск возникновения конфликта – это когда Путин считает, что он может нарушить любое соглашение, которое может быть достигнуто", – подчеркнул премьер Британии.

Стармера также косвенно спросили о сообщениях о том, что США ограничивают обмен разведывательной информацией по Украине, и он не ответил на этот вопрос прямо.

"Я всегда четко заявлял, что мы должны обеспечить, чтобы США, Британия, Европа и Украина работали вместе, но мы не должны выбирать между США и Европой", – сказал вместо этого он.

Как сообщалось, во время внеочередного заседания Европейского совета 6 марта в Брюсселе лидеры государств Европейского Союза начнут работу над формулировкой концепции гарантий безопасности от ЕС для Украины после возможного завершения военных действий, которая включает в себя размещение на территории Украины европейских военных.

После дипломатического взрыва в Белом доме 28 февраля европейские союзники ведут переговоры о планах поддержки Украины, одновременно подталкивая Зеленского к попыткам наладить отношения с Трампом. Европейские лидеры и Зеленский заявили, что американские гарантии безопасности для Киева являются критически важными для любого мирного соглашения.