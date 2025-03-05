Советник Трампа сообщил о подготовке нового раунда переговоров с Украиной

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц сообщил о подготовке нового раунда переговоров с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарий в общении со СМИ приводит корреспондент CBS News.

На вопрос о приостановлении США обмена разведданными с Украиной Волц сказал, что американская сторона "сделала шаг назад и ставит на паузу и пересматривает все аспекты этих отношений".

"Однако я только что имел телефонный разговор с моим коллегой, украинским советником по нацбезопасности. У нас идут хорошие переговоры о месте проведения следующего раунда переговоров, о составе делегаций и содержании. Поэтому только за последние 24 часа после публичного заявления Зеленского, и этих дальнейших разговоров, которые я сейчас продолжу после возвращения внутрь, думаю, что мы очень скоро увидим движение", – прокомментировал Волц.

Cоветник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии "Суспільному " подтвердил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак только что разговаривал с Волцом.

Дополнено. Позже Андрей Ермак сообщил о разговоре с Майком Волцом в своих соцсетях.

"Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и продолжительному миру. Также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами. Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы", – написал он.

Перед этим Волц заявил, что разморозка военной помощи Украине может быть рассмотрена в случае успеха в организации мирных переговоров, а также если будут приняты меры "по укреплению доверия".

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