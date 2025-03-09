Трамп предположил, что "Украина может и не выжить" и с помощью США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "может не выжить" в войне с Россией даже с американской помощью.

Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".

Цитируя президента Польши Анджея Дуду, ведущая спросила Трампа, спокойно ли он относится к утверждению, что без поддержки США Украина может не выжить.

"Она может не выжить в любом случае", – заявил Трамп.

"Но у нас есть слабые места с Россией. Нам нужны двое. Эта война не должна была произойти и мы застряли в этом беспорядке", – добавил он.

Трамп также заявил, что никто не был настолько жестким по отношению к России, как он.

7 марта Трамп заявил, что рассматривает возможность ввести широкомасштабные санкции и тарифы против России из-за ее продолжающегося полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время в пятницу Трамп заявил, что в вопросе урегулирования войны ему легче "иметь дело" с Россией, чем с Украиной.

Кроме того, он объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине.