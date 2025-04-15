СМИ: в ЕС разрабатывают "план Б" от блокирования Венгрией продления санкций против РФ

В Брюсселе предвидят проблемы со следующим продлением санкций против РФ в июне из-за блокирования в этом году Венгрией и готовят "план Б", который поможет обойти венгерское вето.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Для обхода потенциального венгерского вето на продление санкций против России и для того, чтобы некоторые другие страны также не начали добиваться отмены отдельных элементов санкций, юристы в Брюсселе начали готовить "план Б" для их сохранения.

Идея возникла еще во время переговоров перед мартовским продлением санкций – хотя остаются сомнения, насколько она безупречна с юридической точки зрения.

Европейские санкции формально состоят из двух документов: решения и постановления. Тексты практически одинаковы и действуют вместе (страны согласовывают и принимают решение, которое выполняется через постановление).

Действие постановления нужно единогласно продлевать каждые шесть месяцев – но не решение: решение остается в силе, пока не соберется квалифицированное большинство голосов для его отмены.

Инициаторы идеи говорят, что это можно использовать для того, чтобы проигнорировать блокирование Венгрией продления действия постановления и оставить санкции в силе.

По словам собеседников Джозвяка, это решение рассматривают как "временную и крайнюю меру", поскольку Венгрия и ее соратники могут подать в суд, и юридически решение не является безупречным.

Рассматриваются и другие варианты "планов Б". Один из них – чтобы Еврокомиссия внесла предложение 17-го пакета санкций против России, чтобы в конце концов выторговать отказ от его введения на то, что Венгрия не будет блокировать продление уже существующих санкций, а Будапешт получит формальные основания говорить о своей победе в том, что заблокировал этот санкционный пакет.

Еще один обсуждаемый вариант – чтобы в случае невозможности продлить действие санкций применить против России высокие тарифы во всех соответствующих сферах, для чего не нужно единогласного решения. Однако это не может быть полноценным заменителем санкций, в частности экспортных ограничений.

Кроме того, рассматривается вариант с применением идентичных ограничений на национальном уровне (как уже сделали некоторые страны в отношении тех лиц, которых из-за Венгрии исключили из санкционного списка). Это решение также не безупречно, поскольку не все страны-члены имеют детально прописанное национальное законодательство о санкциях, полагаясь на европейскую "рамку".

В дополнение к вопросу санкций, в Брюсселе думают над тем, как оказывать давление на Венгрию для разблокирования фактического начала переговоров о вступлении с Украиной – что надеются сделать самое позднее в июне. Звучат предположения, что уступки Венгрии в плане каких-то выплат, которые ей приостановили из-за проблем с верховенством права, могут стать аргументом в обоих вопросах.

Ранее Financial Times писала, что у ЕС лопается терпение из-за Венгрии, которая постоянно блокирует ключевые решения Евросоюза – ее хотят лишить права голоса.

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