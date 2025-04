Президент Финляндии после разговора с Зеленским призвал РФ пойти на прекращение огня

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал о хорошем разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

По словам Стубба, во время разговора речь шла о ситуации на местах, в том числе в ближайшие дни.

"Украина приняла полное и безусловное прекращение огня. Россия, агрессор, должна сделать то же самое", – подчеркнул президент Финляндии.

"Финляндия и Украина продолжают работать над достижением справедливого и устойчивого мира", – добавил он.

