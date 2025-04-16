Укр Рус Eng

Президент Фінляндії після розмови з Зеленським закликав РФ піти на припинення вогню

Новини — Середа, 16 квітня 2025, 17:07 — Іванна Костіна

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів про хорошу розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це він написав в X, передає "Європейська правда".

За словами Стубба, під час розмови йшлося про ситуацію на місцях, в тому числі найближчими днями.

"Україна прийняла повне і безумовне припинення вогню. Росія, агресор, повинна зробити те ж саме", – наголосив президент Фінляндії.

"Фінляндія та Україна продовжують працювати над досягненням справедливого та сталого миру", – додав він.

Наприкінці березня президент США Дональд Трамп заявив, що для Росії існує "психологічний дедлайн" того, коли вона повинна дати згоду на повне припинення вогню в Україні.

А Стубб, після зустрічі з Трампом у Флориді 29 березня, запропонував встановити 20 квітня крайнім терміном, щоб Росія погодилась на припинення бойових дій, перш ніж запроваджувати нові заходи тиску не неї.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія Війна з РФ
Реклама: