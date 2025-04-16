Президент Фінляндії після розмови з Зеленським закликав РФ піти на припинення вогню
Президент Фінляндії Александр Стубб розповів про хорошу розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.
Про це він написав в X, передає "Європейська правда".
За словами Стубба, під час розмови йшлося про ситуацію на місцях, в тому числі найближчими днями.
"Україна прийняла повне і безумовне припинення вогню. Росія, агресор, повинна зробити те ж саме", – наголосив президент Фінляндії.
"Фінляндія та Україна продовжують працювати над досягненням справедливого та сталого миру", – додав він.
As always, good to talk with my friend @ZelenskyyUA.– Alexander Stubb (@alexstubb) April 16, 2025
We discussed the situation on the ground including the days ahead.
Ukraine has accepted a full and unconditional ceasefire. Russia, the aggressor, must do the same.
Finland and Ukraine continue to work for a just and…
Наприкінці березня президент США Дональд Трамп заявив, що для Росії існує "психологічний дедлайн" того, коли вона повинна дати згоду на повне припинення вогню в Україні.
А Стубб, після зустрічі з Трампом у Флориді 29 березня, запропонував встановити 20 квітня крайнім терміном, щоб Росія погодилась на припинення бойових дій, перш ніж запроваджувати нові заходи тиску не неї.