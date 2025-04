Президент Фінляндії після розмови з Зеленським закликав РФ піти на припинення вогню

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів про хорошу розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це він написав в X, передає "Європейська правда".

За словами Стубба, під час розмови йшлося про ситуацію на місцях, в тому числі найближчими днями.

"Україна прийняла повне і безумовне припинення вогню. Росія, агресор, повинна зробити те ж саме", – наголосив президент Фінляндії.

"Фінляндія та Україна продовжують працювати над досягненням справедливого та сталого миру", – додав він.

As always, good to talk with my friend @ZelenskyyUA.



We discussed the situation on the ground including the days ahead.



Ukraine has accepted a full and unconditional ceasefire. Russia, the aggressor, must do the same.



Finland and Ukraine continue to work for a just and…