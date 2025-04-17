США проголосовали против резолюции ООН с осуждением войны против Украины

Соединенные Штаты накануне, 16 апреля, проголосовали против резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в которой упоминалось осуждение российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Речь идет о резолюции A/79/L/75 "Сотрудничество между ООН и Советом Европы", посвященной, среди прочего, вопросу статуса России – которую выгнали из СЕ в марте 2022 года.

12-страничный документ, инициированный Люксембургом и Литвой, дважды упоминает и российскую агрессию против Украины – в преамбуле и основном тексте.

На заседании Генассамблеи ООН 16 апреля его поддержали 105 стран. Среди девяти стран, проголосовавших против, – Россия, Беларусь, КНДР, а также Соединенные Штаты.

Представитель США при ООН Джонатан Шрайер в выступлении во время обсуждения заявил, что резолюция "повторяет заявления относительно российско-украинской войны, которые, по мнению Соединенных Штатов, не способствуют продвижению дела мира".

"Мы надеемся, что Совет Европы и все государства-члены ООН поддержат и усилят усилия, направленные на достижение всеобъемлющего и прочного мира между Россией и Украиной", – добавил он.

Отметим, что это уже второй случай, когда США голосуют вместе с Россией против резолюции Генассамблеи с осуждением российской агрессии против Украины.

24 февраля Генассамблея ООН одобрила украинскую резолюцию с осуждением российской агрессии, и Соединенные Штаты проголосовали против нее – наряду с Россией и менее чем двумя десятками других стран.

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