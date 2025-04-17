Укр Рус Eng

США проголосовали против резолюции ООН с осуждением войны против Украины

Новости — Четверг, 17 апреля 2025, 16:52 — Олег Павлюк

Соединенные Штаты накануне, 16 апреля, проголосовали против резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в которой упоминалось осуждение российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Речь идет о резолюции A/79/L/75 "Сотрудничество между ООН и Советом Европы", посвященной, среди прочего, вопросу статуса России – которую выгнали из СЕ в марте 2022 года.

12-страничный документ, инициированный Люксембургом и Литвой, дважды упоминает и российскую агрессию против Украины – в преамбуле и основном тексте.

МИД "не видит угроз" от резолюции Совбеза ООН, где не упомянуто об агрессии России

На заседании Генассамблеи ООН 16 апреля его поддержали 105 стран. Среди девяти стран, проголосовавших против, – Россия, Беларусь, КНДР, а также Соединенные Штаты.

Представитель США при ООН Джонатан Шрайер в выступлении во время обсуждения заявил, что резолюция "повторяет заявления относительно российско-украинской войны, которые, по мнению Соединенных Штатов, не способствуют продвижению дела мира".

"Мы надеемся, что Совет Европы и все государства-члены ООН поддержат и усилят усилия, направленные на достижение всеобъемлющего и прочного мира между Россией и Украиной", – добавил он.

Отметим, что это уже второй случай, когда США голосуют вместе с Россией против резолюции Генассамблеи с осуждением российской агрессии против Украины.

24 февраля Генассамблея ООН одобрила украинскую резолюцию с осуждением российской агрессии, и Соединенные Штаты проголосовали против нее – наряду с Россией и менее чем двумя десятками других стран.

Читайте также: ООН без Трампа: какие последствия будет иметь выход Соединенных Штатов из главной организации мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ООН США
Реклама: