МИД "не видит угроз" от резолюции Совбеза ООН, где не упомянуто об агрессии России
Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что решение Совета безопасности ООН относительно войны против Украины, где не упомянуто о российской агрессии, не несет прямых рисков для Киева.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге в четверг, 27 февраля.
Тихий указал, что Совбез – в отличие от Генеральной ассамблеи ООН – принял американский проект резолюции о войне в Украине, где не упоминается о российской агрессии.
"Решения Совбеза, в отличие от решений Генассамблеи, являются обязательными для исполнения. Но если вы посмотрите непосредственно на текст решения, которое было принято, он "призывает" – но сам текст не обязывает ни к чему", – констатировал спикер.
По его словам, для Украины решение Совбеза не имеет "прямых последствий или требований что-то выполнить".
"Решение Совбеза не содержит никаких обязывающих элементов, поэтому не видим от него никаких дополнительных угроз", – подытожил он.
Напомним, 24 февраля Совбез ООН одобрил резолюцию по Украине без поправки России о "первопричинах украинского кризиса", но и без упоминания об агрессии РФ.
А Генассамблея ООН одобрила украинскую резолюцию с осуждением российской агрессии, и Соединенные Штаты проголосовали против нее – рядом с Россией и менее чем двумя десятками других стран.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что резолюция была "антагонистической" и противоречила усилиям, направленным на проведение переговоров о прекращении войны.