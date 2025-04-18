Как болгарское правительство стало заложником олигарха и долго ли оно продержится

Болгария рискует снова погрузиться в глубокий политический кризис.

И хотя последние попытки пророссийских сил отправить правительство в отставку провалились, это не должно успокаивать. Скорее всего, нынешнее правительство спасает от отставки только приближение Болгарии к вступлению в еврозону. И когда эта цель будет достигнута, страну будут ждать новые испытания.

О том, как и почему Болгарию продолжает лихорадить, читайте в статье Сергея Герасимчука и Владимира-Назария Гавриша из Совета внешней политики "Украинская призма" Иллюзия стабильности: что удерживает Болгарию от сползания в кризис и какие последствия это будет иметь. Далее – краткое ее изложение.

15 апреля стало очень неприятным днем для правительственной коалиции.

Партия АПС, которая поддержала формирование правительства Росена Желязкова, но формально не входила в коалицию, заявила, что на их поддержку правительство может больше не рассчитывать.

Причина демарша – одиозный олигарх Делян Пеевский.

Представители АПС недовольны тем, что правительство приложило мало усилий, чтобы демонтировать систему коррумпированного управления, которую безнаказанно сформировал Пеевский.

Вместо этого правительство, по словам представителей АПС, продолжало использовать ее для репрессий, а в Болгарии до сих пор процветают коррупция и контрабанда, и судебная система продолжает терять свою независимость.

Правительственную коалицию обвинили в несоблюдении договоренностей по дистанцированию от партии Деляна Пеевского "ДПС – Новое начало".

В общем, устойчивость действующего правительства, очевидно, существенно ослабла, но пока правительство держится.

В частности, 17 апреля провалилось голосование, инициированное пророссийскими партиями, относительно вотума недоверия кабмину Росена Желязкова.

При этом вопрос стабильности правительственной коалиции снова стал актуальным, ведь спасла правительство именно партия олигарха Пеевского – "ДПС – Новое начало".

Фактически после выхода партии АПС из правительственного большинства правительство находится в заложниках у Пеевского.

А соответственно – или должно мириться с его пожеланиями и прихотями, или же потеряет большинство, и страна снова может погрузиться в водоворот досрочных выборов.

Но вопрос распада правительства Желязкова в таких условиях уже кажется решенным. Вопрос, когда?

Среди ключевых дат, когда это может произойти, точно будет 4 июня, когда опубликуют отчет о том, сможет ли Болгария вступить в еврозону.

Прозападная оппозиция обещала, что не будет поддерживать вотумы недоверия правительству Желязкова до публикации конвергентного отчета, потому что заинтересованы во вступлении Болгарии в еврозону.

А если страна успешно вступит в еврозону и правительство Желязкова продержится до 1 января 2026 года, то тогда также возникнет вопрос: "А зачем мы продолжаем быть здесь?".

Пока ситуация в Болгарии остается для Украины скорее нейтрально-позитивной.

За период своего правления премьер-министр Росен Желязков и министр иностранных дел Георг Георгиев продемонстрировали благосклонность к Украине и негативное отношение к России.

Показательно, что положительную оценку в поведении премьер-министра относительно внешней политики отмечал даже Кирилл Петков, председатель крупнейшей оппозиционной партии ПП-ДБ, которая однозначно поддерживает Украину.

Но теперь возникает неуверенность относительно голосований по вопросам Украины в парламенте.

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука и Владимира-Назария Гавриша Иллюзия стабильности: что удерживает Болгарию от сползания в кризис и какие последствия это будет иметь.