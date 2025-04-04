Когда украинцы могут стать политической силой внутри Польши и что это изменит

До завершения польской президентской гонки остается больше месяца. Главные темы кампании: безопасность, миграция и Украина.

Безопасность и миграция – это темы из классического репертуара правых политиков, но здесь в дебатах кандидатов на пост президента Польши можно услышать по крайней мере какой-то конструктив.

Зато заявления об Украине и украинцах – это пример популизма и нагнетания негативных эмоций.

О том, почему польские политики систематически представляют Украину и украинцев в темном свете и почему это со временем может измениться, читайте в колонке журналистки Елены Бабаковой (Варшава) Почему польским политикам вскоре придется смягчать антиукраинские заявления. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки отмечает, что во время избирательной кампании Украина и украинцы в Польше систематически представлены в темном свете.

"Поведение политиков легко объяснить общественными настроениями: если поляки еще соглашаются на военную помощь украинскому государству, то уже помощь беженцам у более половины общества не вызывает отклика", – констатирует Елена Бабакова.

По мнению поляков, объясняет журналистка, Украина должна соглашаться на мир даже с территориальными уступками России, избиратели устали от войны и убеждены, что уже слишком много на нее потратили.

Но автор колонки обращает внимание и на еще один важный аспект: польские политики не очень заботятся о мнении украинцев, потому что украинцы за них не голосуют. Украинские мигранты до сих пор редко становятся гражданами Польши. И это касается не только украинцев.

По ее данным, польский индекс натурализации (соотношение количества мигрантов, получивших гражданство, к общему количеству иностранных жителей с визами и картами пребывания, выданными на срок более шести месяцев) ниже, чем в среднем по Евросоюзу – 1,7% против 2,2%.

Но эта ситуация – игнорирование украинских голосов во время кампании – может измениться уже через несколько лет, считает Елена Бабакова.

Она отмечает, что со временем украинцы становятся все лучше интегрированными в польское общество, учат язык, банально находятся в Польше нужное количество лет.

Если в 2015 году польский паспорт получили только 2 тысячи украинских мигрантов, то уже в 2023-м цифра приблизилась к 5,6 тысячи человек, а в 2024-м, прогнозирует журналистка, цифра будет еще больше.

В течение 2021-2024 годов 39,1 тысячи украинцев получили в Польше статус долгосрочного резидента ЕС (прожили в Польше пять и более лет). Бабакова предполагает, что большинство из них будет оставаться в стране и в дальнейшем и захотят податься на польское гражданство. Это же, по ее мнению, касается и более 23 тысяч человек украинского происхождения, которые получили разрешение на постоянное проживание в 2023-2024 годах.

Кстати, журналистка не исключает, что податься на польский паспорт захотят и те, кто долго проживает за границей, но ранее не рассматривал вступления в польское гражданство из-за запрета украинским законодательством двойного гражданства.

Автор колонки считает, что точку в этом вопросе может поставить новый закон "О множественном гражданстве", проект которого Верховная Рада приняла в декабре 2024 года. Сейчас законопроект прошел первое чтение и отправлен на доработку. Закон будет предусматривать, что украинцы смогут иметь множественное гражданство, если приобрели его в странах-друзьях Украины, в первую очередь – странах ЕС и НАТО.

Такие перспективы натурализации украинцев могут стать геймченджером для польских политиков.

"Например, чтобы попасть в Сейм с низкого места в списке от крупной проходной партии, типа "ПиС" и "Гражданской коалиции", достаточно получить 10-15 тысяч голосов", – отмечает журналистка.

Подробнее – в колонке Елены Бабаковой (Варшава) Почему польским политикам вскоре придется смягчать антиукраинские заявления.