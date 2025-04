В ПАСЕ будут голосовать за привлечение к ответственности РФ за агрессию против Украины

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет голосовать за резолюцию о необходимости привлечения к ответственности РФ за агрессию против Украины.

Об этом сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

Голосование по резолюции состоится 9 апреля.

"Весенняя сессия ПАСЕ официально началась! Утвердили повестку дня недели. Важная резолюция будет принята в среду – по результатам дебатов по срочной процедуре "Война агрессии России против Украины: необходимость привлечения к ответственности, избежание безнаказанности" (Russian war of aggression against Ukraine: the need for accountability, avoiding impunity)", – написала Кравчук.

По словам Кравчук, резолюция охватит вопросы создания Специального трибунала за преступление агрессии, международный механизм компенсаций и привлечения к ответственности за военные преступления, геноцид и преступления против человечности.

"Агрессор должен знать, что за преступления придется отвечать – и политически, и юридически, и финансово. Иначе повторение будет лишь вопросом времени", – подчеркнула народный депутат.

Как сообщала "Европейская правда", группа государств (Core Group) по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины завершила подготовку технических и юридических документов для его запуска на базе Совета Европы.

Между тем в Гааге в конце марта прошло первое заседание Межправительственного переговорного комитета по международному договору по созданию Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины.

Больше о планах создания трибунала читайте в интервью генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе: Трибунал за преступление агрессии создадут в 2025 году, от Трампа нет негативных сигналов: генсек СЕ.