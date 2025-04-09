Турецкие студенты устроили новые протесты против ареста мэра Стамбула

Несколько тысяч турецких студентов протестовали во вторник в Стамбуле и Анкаре против ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В последние 10 дней кампания протестов пошла на спад из-за закрытия университетов и празднования по случаю окончания Рамадана.

На кадрах, которые транслировали турецкие СМИ, можно было увидеть несколько тысяч студентов в азиатской части Стамбула, где также было заметно значительное развертывание полиции.

Evrensel Gazetesi

В столице Анкаре сотни студентов университетов также вышли на марш.

Имамоглу является главным политическим конкурентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Его задержание в прошлом месяце вызвало волну массовых протестов, которые власти жестко подавили, арестовав почти две тысячи человек, в том числе сотни студентов.

Оппозиционная Республиканская народная партия выдвинула Имамоглу своим кандидатом на президентских выборах 2028 года.

Она также поощряет движение бойкота против компаний и предприятий, которые считаются близкими к турецкому правительству.

Кроме того, турецкая оппозиция призывает к досрочным выборам.

Читайте также: Турция продолжает сопротивление: почему арест Имамоглу дал старт масштабным протестам