СМИ: в Белом доме не решили, как действовать с Россией после соглашения о недрах с Украиной

В Белом доме пока не знают, как дальше поступать с Россией на фоне заключения соглашения с Украиной о полезных ископаемых.

Об этом Politico сообщили два собеседника, знакомые с ходом обсуждений, пишет "Европейская правда".

Несмотря на то, что в четверг, 1 мая, чиновники администрации американского президента Дональда Трампа публично назвали соглашение важным достижением, в самом Белом доме нет единства относительно следующих шагов, рассказали собеседники.

По их словам, среди возможных действий – жесткие решения, в частности усиление давления на Кремль, на что Трамп до сих пор не решался.

"Новые санкции – это следующий шаг в усилении давления. Если президент решит двигаться по этому пути", – сказал один из них.

Представитель Министерства финансов США, который согласился комментировать соглашение анонимно, заявил, что рост экономического интереса США к Украине "демонстрирует решимость поддерживать ее долгосрочное будущее".

30 апреля Украина и США заключили рамочное соглашение об экономическом партнерстве. Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Трамп заявил, что соглашение о недрах даст США больше, чем было потрачено на Украину.

2 мая СМИ писали, что американские чиновники подготовили для Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию.

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