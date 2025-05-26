ЕИБ предоставит 300 млн евро кредитных гарантий для торговли ЕС с Украиной

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит экспортные кредитные гарантии на сумму в 300 млн евро для компаний, которые ведут внешнюю торговлю с Украиной.

Об этом заявила президент ЕИБ Надя Кальвиньо перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам по вопросам развития в Брюсселе 26 мая, передает корреспондент "Европейской правды".

Компании, которые экспортируют в Украину, получат кредитные гарантии от ЕИБ на 300 млн евро, сообщила Надя Кальвиньо.

"Хочу сообщить, что мы подписали первые соглашения с экспортно-кредитными агентствами по всему ЕС. Отныне европейские компании могут обращаться к своим национальным экспортно-кредитным агентствам, чтобы иметь доступ к европейским гарантиям при торговле с Украиной", – заявила Надя Кальвиньо.

"Этот продукт экспортных кредитных гарантий, который мы запустили, имеет 300-миллионный бюджет, и на него уже была осуществлена подписка. Мы получили запросы от национальных экспортно-кредитных агентств на сумму более 400 млн евро", – добавила она.

По словам руководительницы ЕИБ, "сейчас мы достигли крейсерской скорости во внедрении проектов, финансируемых ЕИБ в Украине".

"Каждые две недели мы открываем новый проект. Речь идет о транспортной, энергетической инфраструктуре, больницах, школах, детских садах, университетах, водной инфраструктуре, местном транспорте, муниципальных услугах по всей стране. Мы также говорим о поддержке частного сектора", – рассказала она.

"В будущем мы продолжим усиливать нашу поддержку Украины, пытаясь максимизировать влияние на местах, и я надеюсь, что очень скоро сосредоточимся на восстановлении страны после окончания войны", – выразила надежду Кальвиньо.

Как сообщалось, Украина и ЕИБ заключили соглашения на 116,5 млн евро для восстановления энергетики и инфраструктуры.

В свою очередь ЕБРР в 2025 году планирует инвестировать не менее 1,5 млрд евро в поддержку экономики и бизнеса Украины в военное время.