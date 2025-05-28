Зеленский прибыл в Берлин, где встретится с Мерцем

Президент Владимир Зеленский прибыл в Берлин в среду, 28 мая.

Об этом пишет Укринформ, передает "Европейская правда".

В среду, 28 мая, Зеленский прибыл в немецкую столицу, где, как ожидается, встретится с канцлером страны Фридрихом Мерцем.

Немецкий канцлер, как ранее писали СМИ, хочет обсудить во время личной встречи с Зеленским возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и Россией.

Напомним, в понедельник, 26 мая, Фридрих Мерц заявил, что на оружие, поставленное Германией Украине, больше не распространяются ограничения по дальности и, следовательно, по применению против территории России. Он уточнил, что США, Британия, Франция и Германия сняли ограничения на дальнобойные удары Украины по России несколько месяцев назад.

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль в ответ заявил, что в правительственной коалиции не было никаких новых договоренностей об изменении курса относительно снятия ограничений на дальнобойные удары для Украины по территории РФ.

Единственное дальнобойное немецкое оружие, которое Украина просит у Германии – это ракеты Taurus.