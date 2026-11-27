Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу подписал распоряжение о продлении действия второго уровня тревоги на всей территории страны, а также на объектах железнодорожной и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Правительственного центра безопасности Польши.

Согласно распоряжениям премьер-министра, все действующие уровни тревоги останутся в силе до конца февраля 2027 года.

В частности, по всей стране продолжит действовать второй уровень тревоги под названием BRAVO, который вводится в случае возникновения повышенной и предполагаемой угрозы теракта.

В случае активации уровня BRAVO речь идет, в частности, об обязательстве ношения длинноствольного оружия и пуленепробиваемых жилетов полицией, Пограничной службой и Военной жандармерией. Также проводятся проверки транспортных средств, лиц и общественных зданий в районах, находящихся под угрозой, или обеспечение персонала на случай террористических событий.

Уровень BRAVO также будет продолжать действовать и в киберпространстве. Он вводится в случае повышенной угрозы кибератак и других киберинцидентов. Его введение требует усиленного мониторинга безопасности IT-систем государственного управления и критической инфраструктуры. Учреждения обязаны, среди прочего, усилить операционный контроль над системами и оперативно реагировать на потенциальные кибератаки.

Туск также распорядился продлить второй уровень тревоги BRAVO в отношении польской энергетической инфраструктуры, расположенной за пределами Польши.

В то же время премьер продлил действие третьего уровня тревоги CHARLIE на участках железнодорожных линий, находящихся под управлением операторов Polskie Linie Kolejowe и Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Эта мера предусматривает, среди прочего, круглосуточное дежурство персонала, ответственного за активацию антитеррористических процедур, усиленный надзор за объектами и ограниченный доступ к охраняемым зонам. Службы и менеджеры объектов железнодорожной инфраструктуры также обязаны проводить тщательные проверки транспортных средств, людей и грузов.

Впервые Польша ввела уровень тревоги CHARLIE для своей железнодорожной инфраструктуры в ноябре 2025 года из-за диверсий на железной дороге.

Спецслужбы считают целенаправленной диверсией инцидент на польской железной дороге между Варшавой и Люблином, где были взорваны рельсы.

Польская прокуратура предъявила официальные обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу РФ двум гражданам Украины – Александру К. и Евгению И., которые в настоящее время находятся в Беларуси.

Впоследствии польская прокуратура выдвинула обвинения третьему человеку – Владимиру Б. – в связи с диверсией на железной дороге.