Группа международных экспертов установила, что ряд ошибок во время захода на посадку стал причиной Смоленской катастрофы – авиакатастрофы самолета Ту-154М, в которой погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

Об этом говорится в заключении международной группы экспертов, результаты которого обнародовала Национальная прокуратура Польши, сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

Как сообщил пресс-секретарь Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак, из выводов экспертов следует, что окончательный заход на посадку самолета Ту-154М начался слишком поздно, из-за чего он терял высоту быстрее, чем должен был. Вместо примерно пяти метров в секунду самолет снижался со скоростью от семи до девяти метров в секунду.

Также было установлено, что экипаж располагал неверной информацией о фактической высоте самолета. Примерно за минуту до катастрофы были изменены настройки одного из высотомеров, в результате чего он показывал высоту примерно на 150 метров больше, чем было на самом деле.

Эксперты признали особенно важным обстоятельством то, что самолет продолжал снижаться ниже 120 метров, несмотря на то, что пилоты не видели взлетно-посадочной полосы. При существующих погодных условиях самолет должен был прервать заход на посадку и снова подняться в воздух.

Между тем бортовая система предупреждала экипаж об опасном приближении к земле. Примерно за 20 секунд до катастрофы сработала сигнализация самого высокого уровня, требующая немедленной реакции. Несмотря на это, решение о прекращении посадки было принято слишком поздно.

Помимо непосредственных причин катастрофы, международная группа экспертов указала на четыре фактора, которые могли способствовать трагедии. Речь идет о действиях российских авиадиспетчеров, организации работы подразделения, ответственного за рейс, выборе аэропорта и ситуации в кабине самолета.

Как сообщил пресс-секретарь Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак, российские диспетчеры неоднократно уверяли экипаж, что самолет находится на правильном курсе и высоте. По мнению экспертов, эта информация была недостоверной. Диспетчеры также не отдали приказ прекратить посадку в нужный момент.

Эксперты также обратили внимание на недофинансирование, недостаточную подготовку и нехватку кадров в 36-м Специальном полку транспортной авиации, который отвечал за организацию полёта.

Еще одним фактором стал выбор аэродрома "Смоленск-Северный", который был закрыт как военная база в ноябре 2009 года и временно возобновлен для обслуживания рейсов. Объект не имел системы точного наведения, из-за чего пилоты были вынуждены самостоятельно контролировать высоту во время захода на посадку.

Эксперты также указали на несоблюдение правил, действующих в кабине пилотов во время посадки. В последние минуты полёта туда заходил человек, который вел разговоры, не связанные с выполняемым манёвром, что могло отвлекать пилотов.

В то же время международная группа экспертов исключила, что причиной Смоленской катастрофы была техническая неисправность самолета или взрыв. На записях с бортовых самописцев не было обнаружено звуков, соответствующих взрыву. Кроме того, характер повреждений самолета указывал на то, что они возникли в результате столкновения с препятствиями, а затем – удара самолета о землю.

Результаты исследований, проведенных различными методами, привели к выводам, исключающим взрыв как причину катастрофы.

Международная группа экспертов была сформирована Национальной прокуратурой в 2019 году. Ее задачей было подготовить комплексное заключение об обстоятельствах, причинах и ходе Смоленской катастрофы.

Как известно, 10 апреля 2010 года самолет Ту-154М потерпел крушение возле аэродрома "Северный" под Смоленском, в результате чего погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский и его супруга Мария, высшие военные командиры и последний президент Республики Польша в изгнании Рышард Качоровский.

По словам польской стороны, Россия игнорирует запросы Польши относительно обломков президентского самолета, разбившегося под Смоленском.

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