В каких изменениях нуждается ЕС и почему это важно для Украины

Политика расширения Европейского Союза на протяжении десятилетий была одним из наиболее эффективных геополитических инструментов влияния. Благодаря ей ЕС последовательно укреплял свою роль в мире, одновременно расширяя экономические и политические возможности.

С начала 2000-х годов эта политика постепенно вошла в фазу стагнации.

О том, почему это происходит и в каких именно изменениях нуждается Евросоюз, читайте в колонке кандидата экономических наук Александры Буланы Вызов не только для Украины: почему политика расширения ЕС требует реформирования. Далее – краткое ее изложение.

По словам автора колонки, есть несколько объяснений, почему политика расширения ЕС пробуксовывает.

Во-первых, вступление в ЕС с технической точки зрения стало гораздо более сложной задачей.

Например, во времена вступления в ЕС (в 2004-2007 годах) наших соседей вообще не существовало глав 23 и 24, на которых больше всего акцентирует внимание нынешняя методология расширения.

Во-вторых, продолжает Булана, из-за большего количества членов и при этом сохранения принципа единогласия в голосованиях принятие решений в самом ЕС значительно усложнилось.

В-третьих, страны-члены ЕС начали использовать политику расширения для достижения своих политических интересов от соседа-кандидата часто по вопросам, которые совсем не касаются вступления в ЕС.

Кандидат экономических наук напоминает, что вопрос внутренней реформы ЕС неоднократно поднимался в экспертных обсуждениях, с момента подачи Украиной заявления о вступлении.

В июне 2024 года в своей речи перед Европарламентом об этом упомянула и Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что ЕС не выдержит новой волны расширения без реформы, которая включала бы в себя изменение Договора о ЕС.

По мнению Александры Буланы, в идеале реформа самого ЕС должна включать:

Институциональную реформу. Нынешняя модель, когда каждая страна-член выдвигает своего еврокомиссара уже выглядит слишком бюрократизированной, если же членов станет 30+, то бюрократически-управленческая модель станет совсем непропорциональной и неэффективной.

Реформу системы принятия решений. Важно, чтобы в ЕС все чаще применялся принцип квалифицированного большинства при принятии решений, а принцип единогласия – только для принципиальных вопросов.

Реформу бюджета ЕС. Вступление новых стран потребует значительных инвестиций для выравнивания уровня социально-экономического развития. Это означает необходимость пересмотра источников наполнения бюджета ЕС и принципов распределения средств.

Реформу Общей аграрной политики. Такая реформа традиционно сопровождает каждую волну расширения. Учитывая опасения, которые вызывает украинский аграрный сектор в ЕС, без нее Украину вряд ли примут как полноправного члена.

Автор колонки отмечает, что именно сейчас Украина очень нуждается в адвокации своих интересов в ЕС, и "мы призываем представителей гражданской, экспертной и научной среды использовать все доступные возможности для этого".

"Для вступления Украине очень нужно, чтобы ЕС решился реформировать себя и свою политику расширения. Существующие на данный момент правила фактически блокируют принятие в ЕС новых членов и еще никого туда не привели", – резюмирует кандидат экономических наук.

Подробнее – в колонке Александры Буланы Вызов не только для Украины: почему политика расширения ЕС требует реформирования.