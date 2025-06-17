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Польша фиксирует над Балтийским морем перебои с GPS и связывает это с действиями РФ

Новости — Вторник, 17 июня 2025, 13:20 — Уляна Кричковская

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна фиксирует над Балтийским морем перебои с GPS, что связано с действиями России.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами во вторник, 17 июня, передает польский общественный вещатель RMF24, пишет "Европейская правда".

Во время пресс-конференции министра обороны Польши, среди прочего, спросили о сообщениях о помехах в работе GPS на севере страны и о том, известен ли их источник, ведь в последнее время пользователи дронов сообщают о сбоях.

"По нашим источникам, это в значительной степени связано с действиями Российской Федерации, в частности актами саботажа. Мы мониторим эти нарушения. Их фиксируют над акваторией Балтийского моря, также нашими союзниками по НАТО – как в странах Балтии, так и в Северной Европе. Поэтому мы реагируем. По нашим источникам, эти действия связаны с деятельностью Российской Федерации, включая саботаж", – ответил на это Косиняк-Камыш.

Он отметил, что несколько недель назад по этому поводу был созван "специальный комитет безопасности".

"Генерал Мачей Клиш, оперативный командующий, подготовил ряд рекомендаций для военной авиации, а также мы передали всю информацию в гражданскую авиацию, органы управления полетами и Польское агентство аэронавигационных услуг", – отметил польский министр.

Косиняк-Камыш также отметил необходимость повышенной бдительности из-за роста количества случаев нарушения сигнала.

Напомним, недавно Литва и еще 12 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах Сообщества.

В письме к Комиссии отмечается, что перебои с сигналами GNSS являются не случайными инцидентами, а систематическими, повторяющимися и целенаправленными действиями российского и белорусского режимов, направленными на нарушение стабильного функционирования инфраструктуры региона, особенно связи.

Через несколько дней заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса заявил, что масштаб блокируемых Россией сигналов GPS расширяется.

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