Reuters: Иран и США непублично вели прямые переговоры после ударов Израиля

Спецпосланник президента США Стивен Виткофф и иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону после начала израильских ударов по Ирану.

Об этом стало известно агентству Reuters от трех дипломатических источников, пишет "Европейская правда".

По данным Reuters, Виткофф и Аракчи во время телефонных разговоров обсуждали потенциальные дипломатические пути разрешения эскалации между Израилем и Ираном.

Как сообщил агентству один из собеседников, глава иранского МИД сказал Виткоффу, что Иран "может проявить гибкость в ядерном вопросе", если США заставят Израиль прекратить войну.

Другой источник сказал, что первый звонок "был инициирован Вашингтоном, который также предложил новое предложение" для преодоления тупика между сторонами, говорится в публикации.

Также в ходе этих переговоров стороны кратко обсудили предложение США, переданное Тегерану в конце мая, о создании регионального консорциума для обогащения урана за пределами Ирана, пишет Reuters.

Известно, что в пятницу в Женеве состоятся переговоры по ядерной программе Ирана с участием дипломатов ведущих европейских государств – Франции, Германии и Великобритании – и главы дипломатии ЕС.

Между тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал президента США Дональда Трампа оставить открытыми возможности для переговоров по ядерной программе Ирана.