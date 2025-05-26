Бундесвер должен быть полностью оснащен к 2029 году – решение военного руководства
Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер поручил до 2029 года полностью обеспечить немецкие вооруженные силы необходимым вооружением и оборудованием.
Об этом говорится в документе под названием "Приоритетные директивы по усилению боеготовности", который был подписан 19 мая и с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
По оценкам Броера и других высокопоставленных чиновников НАТО, к 2029 году Россия может восстановить свой военный потенциал до уровня, достаточного для возможной атаки на территорию Альянса.
В связи с этим Германия намерена использовать дополнительные финансовые ресурсы, которые стали доступны после временного ослабления так называемого "долгового тормоза" в марте, для модернизации своих оборонных возможностей.
В документе определены ключевые направления перевооружения, в частности:
- усиление системы противовоздушной обороны, включая средства перехвата беспилотников;
- фокус на вооружении, способном поражать цели на расстоянии более 500 км;
- пополнение запасов боеприпасов и установление новых ориентиров по их накоплению;
- развитие радиоэлектронной борьбы;
- создание сбалансированных наступательных и оборонительных возможностей в космической сфере.
Ранее источники сообщали Reuters, что НАТО требует от Германии существенного наращивания противовоздушной обороны, в частности это касается систем Patriot и средств ближнего радиуса действия.
Начальник генерального штаба армии Германии Альфонс Майс в своей недавней речи также подчеркнул, что Россия быстро восстанавливает свою боевую мощь и может стать угрозой уже к 2029 году или даже раньше.
Напомним, оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.
В Бундестаге допустили нападение России на НАТО уже через 2-3 года.