Бундесвер должен быть полностью оснащен к 2029 году – решение военного руководства

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер поручил до 2029 года полностью обеспечить немецкие вооруженные силы необходимым вооружением и оборудованием.

Об этом говорится в документе под названием "Приоритетные директивы по усилению боеготовности", который был подписан 19 мая и с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

По оценкам Броера и других высокопоставленных чиновников НАТО, к 2029 году Россия может восстановить свой военный потенциал до уровня, достаточного для возможной атаки на территорию Альянса.

В связи с этим Германия намерена использовать дополнительные финансовые ресурсы, которые стали доступны после временного ослабления так называемого "долгового тормоза" в марте, для модернизации своих оборонных возможностей.

В документе определены ключевые направления перевооружения, в частности:

усиление системы противовоздушной обороны, включая средства перехвата беспилотников;

фокус на вооружении, способном поражать цели на расстоянии более 500 км;

пополнение запасов боеприпасов и установление новых ориентиров по их накоплению;

развитие радиоэлектронной борьбы;

создание сбалансированных наступательных и оборонительных возможностей в космической сфере.

Ранее источники сообщали Reuters, что НАТО требует от Германии существенного наращивания противовоздушной обороны, в частности это касается систем Patriot и средств ближнего радиуса действия.

Начальник генерального штаба армии Германии Альфонс Майс в своей недавней речи также подчеркнул, что Россия быстро восстанавливает свою боевую мощь и может стать угрозой уже к 2029 году или даже раньше.

Напомним, оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

В Бундестаге допустили нападение России на НАТО уже через 2-3 года.