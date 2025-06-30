Украина и ЕС договорились о новых условиях торговли вместо "торгового безвиза"

Европейская комиссия завершила переговоры с Украиной относительно основных принципов пересмотра углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС после завершения действия автономных торговых мер (АТЗ), которые вводили льготный режим для украинских экспортеров до 5 июня 2025 года.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом сообщил еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович во время общения с журналистами в Брюсселе 30 июня.

Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия относительно пересмотра положений о либерализации торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Мы рады сообщить, что комиссия и Украина достигли принципиальной договоренности о пересмотре нашего двустороннего углубленного и всеобъемлющего соглашения о свободной торговле после завершения процесса консультаций в соответствии со статьей 29. Это соглашение открывает новую главу в торговых отношениях между Украиной и ЕС", – заявил Шефчович.

Он рассказал, что новый вариант соглашения "устанавливает долгосрочные предсказуемые и взаимовыгодные рамки, которые принесут пользу экспортерам, бизнесу и фермерам с обеих сторон, а также укрепит путь Украины к членству в ЕС".

Соглашение, в частности, содержит обязательства Украины постепенно приблизить свои стандарты сельскохозяйственного производства к стандартам ЕС до 2028 года, в соответствии с целями вступления в ЕС.

Ранее в Еврокомиссии рассказали "ЕвроПравде", что 6 июня на смену "торговому безвизу" с Украиной вступят в силу переходные меры, которые вернут украинских экспортеров к тарифным квотам в рамках существующей зоны свободной торговли Украины с ЕС, с некоторыми преференциями.

Переходные меры будут действовать, пока Украина и ЕС не завершат переговоры о внесении изменений в существующую углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли Украины с ЕС, новая редакция которой будет содержать долгосрочные условия для украинских экспортеров в ЕС, включая элементы дальнейшей либерализации торговли.

Еще в конце апреля "ЕвроПравда" писала, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), который действует до 5 июня, но обеспечит плавный переход к новой схеме, согласно статье 29 Соглашения об ассоциации: где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

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