Премьер Молдовы: Россия хочет разместить 10 тысяч военных в Приднестровье

Молдовский премьер-министр Дорин Речан утверждает, что Россия хочет развернуть 10 тысяч военных в сепаратистском Приднестровском регионе Молдовы и установить прокремлевское правительство в Кишиневе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Financial Times.

Речан утверждает, что Россия вмешивается в парламентские выборы в Молдове, которые должны состояться в конце сентября 2025 года – надеясь, что будущее молдовское правительство будет более благосклонным к Москве и позволит ей развернуть больше войск в Приднестровье.

"Это огромные усилия, направленные на подрыв молдовской демократии... Они хотят укрепить свое военное присутствие в Приднестровском регионе", – сказал Речан.

Премьер Молдовы заявил, что оценка в 10 тысяч военных, которые РФ может разместить в Приднестровье, основывается на данных молдовской разведки.

"Сейчас их силы там почти не имеют значения. Но с большим военным присутствием в Приднестровье, которое может позволить пророссийское правительство, они смогут консолидироваться", – предостерег Речан.

"Вы можете представить, какое влияние и давление будут иметь 10 тысяч военных на юго-запад Украины. А еще и вблизи Румынии, которая является членом НАТО", – считает молдовский премьер.

По оценкам, сейчас в Приднестровье находятся примерно 1500 военнослужащих под российским флагом, но большинство из них – местные жители.

Молдова последовательно подчеркивает, что присутствие российских военных в Приднестровье является незаконным и Кишинев ожидает безусловного вывода этого контингента.

О том, в каком состоянии и что имеет на вооружении российский контингент в Приднестровье, читайте в статье "Возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья".