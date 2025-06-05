Умеров: помощь Украине по "датской модели" увеличится до 1,3 млрд евро

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что оборонная поддержка Украины по "датской модели" увеличится до 1,3 миллиарда евро уже в 2025 году.

Об этом украинский министр написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава украинского оборонного ведомства, первый транш – 428 млн евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии в ближайшее время поступят на производство украинского оружия: артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.

"Это решение – результат нашего разговора с коллегой и другом Троэльсом Лундом Поульсеном, министром обороны Дании", – добавил он.

По словам министра, оборонная поддержка Украины по "датской модели" "будет масштабироваться до 1,3 млрд евро уже в 2025 году".

"Часть этих средств поступит от доходов с замороженных российских активов", – добавил он.

Умеров также анонсировал "новые стратегические решения – и для инвестиций украинских компаний в странах "Рамштайн", и для развертывания производств европейских оборонных компаний в Украине".

Как известно, на заседании в формате "Рамштайн" накануне Украина и государства-партнеры договорились о создании механизма оборонного производства.

Также украинский президент Владимир Зеленский на "Рамштайн" призвал партнеров больше инвестировать в украинский ОПК.