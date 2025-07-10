В Риме начинается четвертая конференция по восстановлению Украины

В Риме в четверг, 10 июля, начинается четвертая Конференция по вопросам восстановления Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Конференция по вопросам восстановления в Риме будет двухдневной и пройдет 10-11 июля.

Как отмечается на официальном сайте конференции, URC2025 сосредоточится на четырех тематических направлениях:

– предпринимательском, посвященном тому, как привлекать частный сектор для восстановления и экономического роста;

– человеческом – о человеческом капитале и мерах в этой сфере, необходимых для успешного будущего Украины;

– местном и региональном – с фокусом на восстановление общин и регионов;

– евроинтеграционном.

Конференция объединит представителей правительств многих стран, международных организаций, финансовых учреждений, региональной и местной власти, гражданского общества и потенциальных инвесторов.

"Сквозными вопросами" будут макроэкономическая стабильность, устойчивость и безопасность, инфраструктура, жилье, энергетика, защита климата, "зеленое" восстановление, культура, здравоохранение, гендерные вопросы, образование, окружающая среда, наука, технологии и инновации, проблематика инвалидности.

Как сообщалось, президент Чехии Петр Павел планирует представить там план послевоенного восстановления Украины, который поможет скоординировать усилия партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский уже с середины находится в Италии. 9 июля он встретился с Папой Римским Львом XIV в резиденции понтифика Кастель-Гандольфо недалеко от Рима.

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