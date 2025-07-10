Еврокомиссар Кос убеждена в открытии всех кластеров для Украины в этом году

В Еврокомиссии, несмотря на венгерское вето, считают, что практические переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до конца года по всем кластерам.

Об этом заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос во время дискуссии на Конференции по вопросам восстановления Украины, сообщает из Рима корреспондент "Европейской правды".

Кос напомнила о том, что подготовительные процессы к переговорам происходят с исторически высокой скоростью: "Скрининг прошел быстрее, чем когда-либо".

Представительница ЕК повторила официальную позицию Комиссии о том, что "первый кластер готов к открытию" и выразила надежду что это произойдет "скоро" для Украины и Молдовы. Она не стала упоминать, что преградой для его открытия была и остается позиция Венгрии, которая блокирует любые решения по Украине.

Марта Кос взамен поделилась воспоминаниями о своем первом проезде в Украину 1 декабря 2024 года и признала, что тогда имела более скептическое отношение к Украине. Она рассказала о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Тогда президент Зеленский сказал: мы должны открыть все кластеры до конца 2025 года. Первая моя мысль была сказать – "господин президент, это невозможно". Я не ответила так только потому, что должна быть дипломатичной на этой должности", – рассказала она.

"Но сегодня я бы ответила: да, господин президент, мы откроем все кластеры в этом году, и потом мы их закроем", – заявила Марта Кос. Она не стала уточнять, как она планирует преодолеть или снять венгерское вето.

Ранее вицепремьер Ольга Стефанишина заявляла, что Венгрия не может заблокировать старт переговоров Украины с ЕС.

О подготовке к переговорам читайте в статье "Кухня евроинтеграции: как готовят переговоры о совместном рынке с ЕС и чего хочет Украина.