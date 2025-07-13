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В Британии задержали более полусотни участников акций против запрета пропалестинской группы

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Новости — Воскресенье, 13 июля 2025, 09:05 — Уляна Кричковская

Британская полиция арестовала в субботу, 12 июля, десятки сторонников пропалестинской группы, которая была запрещена в этом месяце.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Британская полиция заявила, что арестовала по меньшей мере 41 человека в Лондоне и 16 других в Манчестере за проявление поддержки группы Palestine Action.

Активистская группа Defend our Juries заявила, что по всей Великобритании было арестовано 86 человек, а другие протесты прошли в Уэльсе и Северной Ирландии.

"Полицейские арестовали 41 человека за проявление поддержки запрещенной организации. Один человек был арестован за избиение", – говорится в заявлении лондонской полиции.

Как отмечается, перед субботними арестами в Лондоне около 50 протестующих собрались с плакатами "Я против геноцида. Я поддерживаю Палестинскую акцию".

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Британские законодатели запретили группу в соответствии с антитеррористическим законодательством в начале этого месяца после того, как некоторые ее члены ворвались на базу Королевских воздушных сил и повредили самолеты в знак протеста против поддержки Британией Израиля.

На недавней акции протеста в поддержку Palestine Action в Лондоне, которая состоялась 5 июля, правоохранители задержали более 20 человек.

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