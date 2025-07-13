В Британии задержали более полусотни участников акций против запрета пропалестинской группы

Британская полиция арестовала в субботу, 12 июля, десятки сторонников пропалестинской группы, которая была запрещена в этом месяце.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Британская полиция заявила, что арестовала по меньшей мере 41 человека в Лондоне и 16 других в Манчестере за проявление поддержки группы Palestine Action.

Активистская группа Defend our Juries заявила, что по всей Великобритании было арестовано 86 человек, а другие протесты прошли в Уэльсе и Северной Ирландии.

At least 16 supporters of Palestine Action have been arrested in Manchester.



Fair play, good policing. I could watch these idiots getting dragged away all day. pic.twitter.com/zmFC5Md8eF – Chris Rose (@ArchRose90) July 12, 2025

"Полицейские арестовали 41 человека за проявление поддержки запрещенной организации. Один человек был арестован за избиение", – говорится в заявлении лондонской полиции.

Как отмечается, перед субботними арестами в Лондоне около 50 протестующих собрались с плакатами "Я против геноцида. Я поддерживаю Палестинскую акцию".

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Британские законодатели запретили группу в соответствии с антитеррористическим законодательством в начале этого месяца после того, как некоторые ее члены ворвались на базу Королевских воздушных сил и повредили самолеты в знак протеста против поддержки Британией Израиля.

На недавней акции протеста в поддержку Palestine Action в Лондоне, которая состоялась 5 июля, правоохранители задержали более 20 человек.