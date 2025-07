В Британии задержали более полусотни участников акций против запрета пропалестинской группы

Британская полиция арестовала в субботу, 12 июля, десятки сторонников пропалестинской группы, которая была запрещена в этом месяце.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Британская полиция заявила, что арестовала по меньшей мере 41 человека в Лондоне и 16 других в Манчестере за проявление поддержки группы Palestine Action.

Активистская группа Defend our Juries заявила, что по всей Великобритании было арестовано 86 человек, а другие протесты прошли в Уэльсе и Северной Ирландии.

At least 16 supporters of Palestine Action have been arrested in Manchester.



Fair play, good policing. I could watch these idiots getting dragged away all day. pic.twitter.com/zmFC5Md8eF