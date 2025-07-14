Почему ЕС решил не замечать проблем с реформированием Украины и чем это грозит

На Конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine recovery conference, URC) президент Владимир Зеленский получил четкий сигнал: Запад готов закрыть глаза на "взлом" Бюро экономической безопасности.

Несмотря на очевидное нарушение закона и попытки разрушить одну из приоритетных для ЕС реформ; несмотря на то, что правительство даже не пытается "замаскировать" свои действия под правомерные – партнеры выбрали тактику замалчивания проблемы.

Теперь Украина – на распутье. Все зависит от дальнейших действий Киева.

Об успехах конференции и о проблеме для Украины, которую она вскрыла, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Рима) Украине "простили" реформы: как встреча в Риме создала Зеленскому победу и проблемы. Далее – краткое ее изложение.

Сначала стоит отметить: для официального Киева, да и для Украины в целом конференция в Риме оказалась действительно успешной.

Встреча в Риме состоялась в момент, когда в Соединенных Штатах Америки снова происходит существенное изменение позиции по Украине.

Трамп анонсировал восстановление военной помощи Украине, согласился на сохранение и даже на определенное усиление давления на РФ и тому подобное. Но главной политической сенсацией этих дней по линии США стало то, что США присоединились к встрече "коалиции решительных" – впервые за время существования этого формата.

В дни конференции в Риме США продемонстрировали новую позицию по Украине и эти изменения являются положительными.

Позицию Белого дома представил спецпредставитель Кит Келлог, который прочитал с листа программную речь, которая несколько раз подчеркивала, что это – позиция Белого дома (а не личное мнение Келлога).

Келлог, в частности, заявил, что США ставят целью достичь не временного перемирия, а только устойчивого, длительного мира (что дополнительно подтвердило, что сейчас выход США из процесса уже не на столе). Впрочем, одна деталь, привлекает особое внимание.

В коротком перечне условий мира генерал Келлог назвал на первом месте сохранение суверенитета Украины в ее решениях.

Впрочем, позитив был не только от американцев. Да что там говорить – от всех.

За два дня ни на одной из пяти официальных сцен форума, где дискуссии проходили параллельно, тема проблем с реформированием Украины – не звучала вообще. В выступлениях высокопоставленных чиновников, в том числе иностранных, речь шла лишь о невероятных успехах, которые Украина уже продемонстрировала.

Впрочем, отсутствие критики со стороны ЕС в итоге может сыграть против Украины.

Есть основания говорить, что "реформистская" конференция в Риме стала событием, после которого шансы на успешное завершение конкурса на назначение руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) в соответствии с законом – уменьшились практически до нуля.

Европейцы имеют непубличное объяснение своей осторожности: сейчас началось новое, датское председательство в Совете ЕС, и Дания пытается договориться об открытии первого кластера в переговорах о вступлении Украины в ЕС, сейчас заблокированного Венгрией – поэтому, мол, в этот период очень вредно делать заявления, ставящие под сомнение соблюдение верховенства права Украиной.

Эта логика действительно может иметь место. Но, во-первых, она не отменяет того, что ключевые решения в процессе расширения ЕС принимают государства-члены, и блокировать движение к членству может не только Венгрия.

Но еще более опасно другое. Как сделать, чтобы в Киеве не возникло ощущение безнаказанности, которое открывает двери для следующих нарушений?

Даже реформаторы во власти признают, что это – непростая задача.

Глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина признает, что замалчивание будет иметь негативные последствия для страны.

Если развитие пойдет по негативному сценарию, то мы увидим следующие шаги прочь от реформ. И тогда, в случае если ЕС не проснется и не выставит Украине жесткие условия – этот процесс будет только нарастать, вплоть до необратимых последствий, включая блокаду движения к членству со стороны государств-членов ЕС.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Рима) Украине "простили" реформы: как встреча в Риме создала Зеленскому победу и проблемы.