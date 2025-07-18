Послы G7 напомнили Свириденко и правительству о ключевых реформах

Послы стран "Группы семи" в Киеве в пятницу поздравили новое украинское правительство во главе с Юлией Свириденко с началом работы и призвали к дальнейшей работе над реформами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом послы написали в Х.

Дипломаты G7 в своем заявлении выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с новым правительством для поддержки Украины.

"Возобновленный движение в направлении реформ, верховенства права, борьбы с коррупцией, свободы СМИ, поддержки гражданского общества является ключевым для бизнес-климата и евроатлантического пути Украины", – добавили они.

В четверг, напомним, Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром экс-вице-премьера Юлии Свириденко.

В правительстве Свириденко Тарас Качка занял пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Его предшественница Ольга Стефанишина стала специальным уполномоченным главы государства по вопросам развития сотрудничества с США.

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