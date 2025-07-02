Киев впервые за восемь лет посетила делегация послов ОБСЕ 

Исправлено: в конце новости исправлена информация о работе проектов ОБСЕ в Украине.

Впервые за восемь лет Киев посетила делегация постоянных представителей государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом сообщают "Суспільне" и Офис президента, пишет "Европейская правда".

С двухдневным визитом 1 июля в Киев прибыли послы Австрии, Италии, Исландии, Канады, Мальты, Германии, Норвегии, Польши, Словении, Словакии, Финляндии, Франции и Швейцарии, а также заместители глав миссий Эстонии, Литвы, Лихтенштейна и Чехии.

В первый день визита представители делегации встретились с заместителем руководителя Офиса президента Игорем Брусило.

Тогда они обсудили привлечение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе к преодолению последствий российской агрессии, а также вопросы привлечения России к ответственности.

Фото: Офис президента

2 июля представители ОБСЕ почтили память погибших в результате российских атак в Киеве 17 июня. Тогда в Соломенском районе из-за ночного обстрела оккупантов РФ обвалился целый подъезд, из-под завалов достали тела 23 погибших.

Посол Финляндии при ОБСЕ Веса Хаккинен заявил, что для послов было важно воочию увидеть последствия российских атак по гражданским объектам.

"Мы работаем над тем, чтобы помочь Украине, это то, что мы делаем каждый день в Вене, а сейчас для нас было важно приехать в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку и солидарность. Для нас стало понятнее, как украинцы живут здесь каждый день", – сказал он.

Фото: Суспільне

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине работала с марта 2014 года и прекратила свою деятельность 31 марта 2022 года из-за отсутствия консенсуса на Постоянном совете ОБСЕ о продлении мандата миссии.

В 2022 году Россия наложила вето на работу Офиса координатора проектов ОБСЕ в Украине, но с ноября 2022 года была возобновлена работа внебюджетных проектов, которые действуют и по сей день.

В июле прошлого года Россия прекратила свое участие в ПА ОБСЕ.