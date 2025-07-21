Зеленский назвал евроинтеграционные задачи для нового правительства и послов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правительства обеспечения готовности к открытию всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС, а от послов – работы над политической готовностью всего ЕС к этому шагу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он упомянул в обращении к украинским дипломатам 21 июля.

Зеленский отметил, что ожидает, чтобы украинское правительство в этом году обеспечило готовность Украины к открытию всех переговорных кластеров в переговорах о вступлении в ЕС.

"Мы понимаем, что торможение процесса вступления Украины происходят не из-за Украины", – сказал президент и отдельно поблагодарил за достигнутый результат на этом направлении уже бывшего вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

"Мы будем и в дальнейшем работать с ЕС, чтобы ЕС выполнил то, что было обещано. И это также часть ваших обязанностей – тех послов, которые работают в ЕС и странах, которые имеют влияние на Евросоюз. Если кто-то наносит вред интересам Украины и подрывает глобальное доверие к ЕС – он должен чувствовать последствия", – добавил Зеленский.

Также президент назвал приоритеты очередной встречи с представителями РФ в Стамбуле.

Напомним, Ольга Стефанишина, которая до 17 июля занимала должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, подтвердила, что на 18 июля готовилось открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Также она назвала 2027 год конечным сроком в подготовке Украины к вступлению в ЕС.