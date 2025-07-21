Зеленський назвав євроінтеграційні завдання для нового уряду й послів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від уряду забезпечення готовності до відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу у ЄС, а від послів – роботи над політичною готовністю всього ЄС до цього кроку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він згадав у зверненні до українських дипломатів 21 липня.

Зеленський зазначив, що очікує, щоб український уряд цьогоріч забезпечив готовність України до відкриття усіх переговорних кластерів у перемовинах щодо вступу у ЄС.

"Ми розуміємо, що гальмування процесу вступу України відбуваються не через Україну", – сказав президент та окремо подякував за досягнутий результат на цьому напрямку вже колишній віцепрем’єрці з європейської і євроатлантичної інтеграції Ользі Стефанішиній.

"Ми будемо і надалі працювати з ЄС, щоб ЄС виконав те, що було обіцяне. І це також частина ваших обов’язків – тих послів, які працюють в ЄС і країнах, які мають вплив на Євросоюз. Якщо хтось завдає шкоди інтересам України та підриває глобальну довіру до ЄС – він має відчувати наслідки", – додав Зеленський.

Також президент назвав пріоритети чергової зустрічі з представниками РФ у Стамбулі.

Нагадаємо, Ольга Стефанішина, яка до 17 липня обіймала посаду віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, підтвердила, що на 18 липня готувалося відкриття першого кластера перемовин про вступ України в ЄС.

Також вона назвала 2027 рік кінцевим терміном у підготовці України до вступу в ЄС.



